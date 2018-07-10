БПП будет голосовать в Раде во вторник при рассмотрении вопроса ЦИК в четверг

Новости Политика 10.07.2018 - 10:22
Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)
Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

Сейчас фракция ожидает позицию других нардепов

Во время заседания фракции "Блок Петра Порошенко" принято решение, что в случае рассмотрения вопроса обновления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг народные депутаты от БПП на этой неделе будут принимать участие в голосованиях. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Если мы будем понимать, что коллеги нас поддерживают в рассмотрении ЦИК в четверг, тогда мы готовы работать (во вторник и среду, - ред.). Если мы будем иметь заверения со стороны наших коллег, что готовы в четверг рассматривать вопрос ЦИК" , - сообщил Гончаренко.

По его словам, сейчас фракция ожидает позицию других народных депутатов.

"Нам нужна позиция наших партнеров, коллег. Сейчас мы ожидаем решения", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий отметил, что на повестке дня не стоит вопрос выхода депутатов фракции "Блок Петра Порошенко" из парламентской коалиции.

Рада сегодня рассмотрит ряд законопроектов относительно АПК Регламентный комитет ВР предлагает закрыть кулуары парламента для журналистов
Теги:  Центральная избирательная комиссия,  Алексей Гончаренко,  Верховная Рада,  Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС