БПП будет голосовать в Раде во вторник при рассмотрении вопроса ЦИК в четверг

Сейчас фракция ожидает позицию других нардепов

Во время заседания фракции "Блок Петра Порошенко" принято решение, что в случае рассмотрения вопроса обновления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг народные депутаты от БПП на этой неделе будут принимать участие в голосованиях. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Если мы будем понимать, что коллеги нас поддерживают в рассмотрении ЦИК в четверг, тогда мы готовы работать (во вторник и среду, - ред.). Если мы будем иметь заверения со стороны наших коллег, что готовы в четверг рассматривать вопрос ЦИК" , - сообщил Гончаренко.

По его словам, сейчас фракция ожидает позицию других народных депутатов.

"Нам нужна позиция наших партнеров, коллег. Сейчас мы ожидаем решения", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий отметил, что на повестке дня не стоит вопрос выхода депутатов фракции "Блок Петра Порошенко" из парламентской коалиции.