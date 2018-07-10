БПП голосуватиме у Раді у вівторок за умови розгляду питання ЦВК у четвер

Наразі фракція очікує на позицію інших нардепів

Під час засідання фракції "Блок Петра Порошенко" прийнято рішення, що в разі розгляду питання оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК) у четвер народні депутати від БПП цього тижня прийматимуть участь у голосуваннях. Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко.

"Якщо ми будемо розуміти, що колеги нас підтримують в розгляді ЦВК у четвер, тоді ми готові працювати (у вівторок і середу, - ред.). Якщо ми будемо мати запевнення з боку наших колег, що готові в четвер розглядати питання ЦВК", - повідомив Гончаренко.

За його словами, наразі фракція очікує на позицію інших народних депутатів.

"Нам потрібна позиція наших партнерів, колег. Зараз ми очікуємо на рішення", - додав парламентар.

Нагадаємо, раніше голова ВР Андрій Парубій зазначив, що на порядку денному не стоїть питання виходу депутатів фракції "Блок Петра Порошенка" з парламентської коаліції.