"Божевільний Макс" на морі: як Росія намагається врятувати нафтовий флот від українських дронів

Новий захист з'явився на танкерах

Російські судна почали використовувати методи, які раніше переважно застосовувалися на суші для захисту техніки від дронів. Один із таких танкерів, 28-річний Caruzo, вийшов із Чорного моря через Босфор із сітками навколо надбудови та металевими конструкціями на даху.

Кадри судна опублікував аналітик судноплавства Йорук Ішик. Він порівняв незвичайну конструкцію з фільмами "Шалений Макс". За його даними, аналогічний захист з'явився на іншому танкері Rizvel.

Навіщо кораблі обтягують сітками

Сітки та металеві клітини повинні збільшити відстань між безпілотником та корпусом чи надбудовами судна. Це може призвести до того, що боєприпас здетонує безпосередньо до контакту з метою.

На борту Caruzo також розмістили ємності з водою. Подібні конструкції раніше застосовувалися російськими військовими на бронетехніці для захисту від ударів.

Співзасновник Tankertrackers.com Самір Мадані зазначив, що екіпаж танкера фактично "замкнув себе" всередині захисних конструкцій.

Атаки вже впливають на судноплавство

За останні два місяці Україна посилила удари по російських об'єктах та судах у Чорному та Азовському морях, прагнучи порушити експорт нафти.

Чорне море залишається важливим маршрутом для російських нафтових постачань, а зростання ризиків вже відбивається на вартості перевезень.

За даними Argus, ставки на перевезення вантажів у регіоні помітно зросли. Частина судновласників вважає за краще вичікувати, не бажаючи брати на себе додаткові ризики. Страхування перевезень також стало дорожчим або доступним з обмеженнями.

При цьому захисні конструкції не гарантують повну безпеку. У Новоросійську Росія також посилює оборону портової інфраструктури, встановлюючи сітки та інші загородження.