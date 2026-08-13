Україна запропонувала Росії припинення вогню у Чорному морі, - ЗМІ

Україна передала Росії через посередника пропозицію припинити атаки на цивільні цілі у Чорному морі. Москва поки що не відповіла на ініціативу Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Sky News.

Що запропонував Київ

За даними ЗМІ, українська сторона надіслала Москві пропозицію про взаємну відмову від ударів по цивільних об'єктах у Чорному морі. Відповіді Росії на даний момент не надійшло.

Ініціатива з'явилася на тлі взаємних звинувачень сторін у атаках на зернові перевезення та інфраструктуру в акваторії.

Київ і Москва раніше заявляли, що подібні удари можуть вплинути на світові ціни на продовольство.

На тлі тиску США

Пропозиція Києва прозвучала одночасно із повідомленнями про те, що Вашингтон намагається переконати Україну скоротити удари по російських портах.

Раніше військовий аналітик Роберт Кларк заявив, що США намагаються чинити певний тиск на Україну, щоб вона зменшила атаки на російські порти.

Крім того, повідомлялося, що віце-президент США Джей Ді Венс звертався до Володимира Зеленського з проханням припинити удари безпілотників по неросійських танкерах у Чорному морі.