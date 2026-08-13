"Безумный Макс" на море: как Россия пытается спасти нефтяной флот от украинских дронов

Новая защита появилась на танкерах

Российские суда начали использовать методы, которые ранее в основном применялись на суше для защиты техники от дронов. Один из таких танкеров, 28-летний Caruzo, вышел из Черного моря через Босфор с сетками вокруг надстройки и металлическими конструкциями на крыше.

Кадры судна опубликовал аналитик судоходства Йорук Ишик. Он сравнил необычную конструкцию с фильмами "Безумный Макс". По его данным, аналогичная защита появилась и на другом танкере Rizvel.

Зачем корабли обтягивают сетками

Сетки и металлические клетки должны увеличить расстояние между беспилотником и корпусом или надстройками судна. Это может привести к тому, что боеприпас сдетонирует до непосредственного контакта с целью.

На бортах Caruzo также разместили емкости с водой. Подобные конструкции ранее применялись российскими военными на бронетехнике для дополнительной защиты от ударов.

Сооснователь Tankertrackers.com Самир Мадани отметил, что экипаж танкера фактически "запер себя" внутри защитных конструкций.

Атаки уже влияют на судоходство

За последние два месяца Украина усилила удары по российским объектам и судам в Черном и Азовском морях, стремясь нарушить экспорт нефти.

Черное море остается важным маршрутом для российских нефтяных поставок, а рост рисков уже отражается на стоимости перевозок.

По данным Argus, ставки на перевозку грузов в регионе заметно выросли. Часть судовладельцев предпочитает выжидать, не желая брать на себя дополнительные риски. Страхование перевозок также стало дороже или доступно с ограничениями.

При этом защитные конструкции не гарантируют полной безопасности. В районе Новороссийска Россия также усиливает оборону портовой инфраструктуры, устанавливая сетки и другие заграждения.