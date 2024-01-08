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Божевільний данк на постер від Леброна шокував "Кліпперс" у дербі: момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Понеділок 08 січня 2024 11:33
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Божевільний данк на постер від Леброна шокував "Кліпперс" у дербі: момент дня в НБА Фото: Леброн Джеймс (крайній праворуч) набрав 25 очок у протистоянні команд Міста янголів (latimes.com)
Автор: Антон Федорців

Універсальний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс оформив найкращий епізод ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chaz NBA.

Лідер "озерників" вразив моментом у третій чверті протистояння з "Кліпперс". Він після перехоплення Девіса пройшов із власної половини майданчика, влетів до "фарби" та в домінантному стрибку над Джорджем вгатив м'яч у кошик однією правою.

Стараннями Леброна "Лейкерс" здобули нелегку перемогу в дербі (106:103). Команда Леброна закріпилася на 10-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Кліпперс" залишилася на 4-й позиції.

Джеймс став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 25 очок, зробив 8 підбирань і віддав 7 передач. У грі Леброн провів усього 14 хвилин. У складі "Кліпперс" найбільше набрав антигерой епізоду дня Джордж (22 пункти).

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Акрона (штат Огайо), виступав у місцевій школі Сент-Вінсент – Сент-Мері. Обраний "Клівлендом" під 1-м номером драфту НБА-2003 і натепер визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард здобув чемпіонські персні НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). У 2021 році став партнером Fenway Sports Group, якій належать бейсбольний "Бостон Ред Сокс" і футбольний "Ліверпуль".

До слова, напередодні форвард "Індіани" Несміт очолив підбірку моментів із данком проти "Бостона".

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