Форвард "Індіани" могутнім данком після перехоплення не зупинив фіаско: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець зумів проявити себе проти колишньої команди. У другій чверті протистояння з "Бостоном" він перехопив невдалу передачу Вайта, втік на чужу половину та в силовій манері вгатив у кошик однією рукою.

Зусиль Несміта й інших, однак, забракло для домашнього успіху "Пейсерс". "Селтікс" здобули впевнену перемогу (118:101) та зміцнили лідерство в Східній конференції НБА. "Індіана" ж залишилася на 5-й сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Бостона" Джейсон Тейтум. Він набрав 38 очок, зробив 13 підбирань і віддав 6 передач. Натомість Несміт у скарбничку "Індіани" додав 8 пунктів, а також додав 4 підбирання і 3 перехоплення.

Хто такий Аарон Несміт

Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Вандербільт Комодорс". Обраний "Бостоном" під 14-м номером драфту НБА-2020.

Восени того ж року підписав 4-річний контракт із "Селтікс" на 16,5 млн доларів. Іноді захищав кольори фарм-клубу – "Мен Селтікс". Провів у команді лише два сезони та зі ще чотирма баскетболістами поїхав до "Індіани" в обмін на Малкольма Брогдона. У жовтні узгодив договір на 3 роки з "Пейсерс" на 33 млн "зелених".

Середні цифри нинішнього сезону – 11.6 очок, 3.4 підбирання, 1.1 передача та 1.3 перехоплення за 25 хвилин на паркеті. Провів 31 поєдинок у регулярці кампанії 2023/24.