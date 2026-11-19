Трамп під час зустрічі з Путвіним назвав йог своїм "другом" і заявив, що з багаторічної комунікації з російськи диктатором цілком може вийти "багато чудових речей".

"Боже, бережи нас від таких друзів", - прокоментував Туск заяву президента США та оптимізм щодо переговорів із російським керівництвом.

Своєю чергою глава МЗС Польщі перед вильотом до Будапешта заявив, що теплий прийом американським президентом російського диктатора у Китаї "викликає занепокоєння".

"Те, як він обіймається з Путіним і називає його другом, викликає у нас певне занепокоєння. Виникає питання: з ким він дружить більше - з Путіним чи з нашим президентом? І що він, можливо, зробить, якщо справа дійде до крайності? Якого друга він обере?", - зазначив Сікорський.