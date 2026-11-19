У Польщі відреагували на зустріч президента США та російського диктатора, на якій Дональд Трамп назвав Володимира Путіна своїм "другом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска у соцмережі Х та заяву міністра закордонних справ Радослава Сікорського.
Трамп під час зустрічі з Путвіним назвав йог своїм "другом" і заявив, що з багаторічної комунікації з російськи диктатором цілком може вийти "багато чудових речей".
"Боже, бережи нас від таких друзів", - прокоментував Туск заяву президента США та оптимізм щодо переговорів із російським керівництвом.
Своєю чергою глава МЗС Польщі перед вильотом до Будапешта заявив, що теплий прийом американським президентом російського диктатора у Китаї "викликає занепокоєння".
"Те, як він обіймається з Путіним і називає його другом, викликає у нас певне занепокоєння. Виникає питання: з ким він дружить більше - з Путіним чи з нашим президентом? І що він, можливо, зробить, якщо справа дійде до крайності? Якого друга він обере?", - зазначив Сікорський.
Нагадаємо, 19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Трамп під час зустрічі назвав Путіна своїм "другом".
Вони обговорили війну в Україні та питання двосторонніх відносин. Спільних заяв для ЗМІ лідери робити не стали.
Після зустрічі з Путіним Трамп провів переговори з лідером Китаю Сі Цзінпіном.