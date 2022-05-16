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В бою при попытке российского прорыва в Сумской области погиб пограничник

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Сумская область, Понедельник 16 мая 2022 15:06
В бою при попытке российского прорыва в Сумской области погиб пограничник Фото: Александр Поповченко погиб в бою на границе (facebook.com/HlukhivRadaGovUA)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 16 мая 2022 года, при попытке российской диверсионной группы прорвать границу в Сумской области погиб украинский пограничник Александр Поповченко. У него остались жена и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Глуховского городского совета.

Сообщается, что Поповченко был инспектором пограничной службы второй категории, имел десятилетний опыт службы в Государственной пограничной службе. После полномасштабного вторжения вернулся в пограничные войска, был мобилизован в отдел пограничной службы "Глухов".

"Глуховчанин Поповченко вместе с побратимами вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой врага ранним утром, получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.

У 44-летнего Александра Поповченко остались жена и двое детей. Прощание с ним пройдет завтра.

Напомним, сегодня утром противник попытался прорвать границу в Сумской области. Российские военные открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов, чтобы прикрыть заход диверсионных групп. Пограничники отбили атаку и заставили их отступить.

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