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У бою при спробі російського прориву в Сумській області загинув прикордонник

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Сумська область, Понеділок 16 травня 2022 15:06
У бою при спробі російського прориву в Сумській області загинув прикордонник Фото: Олександр Поповченко загинув у бою на кордоні (facebook.com/HlukhivRadaGovUA)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 16 травня 2022 року, при спробі російської диверсійної групи прорвати кордон у Сумській області загинув український прикордонник Олександр Поповченко. У нього залишилися дружина та діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Глухівської міської ради.

Повідомляється, що Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії, мав десятирічний досвід служби в Державній прикордонній службі. Після повномасштабного вторгнення повернувся в прикордонні війська, був мобілізований до відділу прикордонної служби "Глухів".

"Глухівчанин Поповченко разом з побратимами вступив у бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога рано вранці, отримав смертельне поранення", - йдеться в повідомленні.

У 44-річного Олександра Поповченка залишилися дружина і двоє дітей. Прощання з ним пройде завтра.

Нагадаємо, сьогодні вранці противник спробував прорвати кордон у Сумській області. Російські військові відкрили вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів і автоматів, щоб прикрити вторгнення диверсійних груп. Прикордонники відбили атаку і змусили їх відступити.

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Сумская область Війна Росії проти України
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