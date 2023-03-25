Бою з Ф'юрі не буде. WBA назвала наступного ймовірного суперника Усика

"WBA було повідомлено про припинення переговорів (Усика з Ф'юрі - ред.). Наступним кроком комітет чемпіонату запросить медичний висновок Дюбуа про травму передньої хрестоподібної зв'язки. Після отримання точної інформації WBA оголосить рішення з цього питання", - написав він.

Можливий двобій підтвердив і промоутер українського спортсмена Олександр Красюк.

Британський спортсмен Дюбуа вибув на півроку через травму і зараз відбувається відновлення.