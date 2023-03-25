Боя с Фьюри не будет. WBA назвала следующего предполагаемого соперника Усика

Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри не смогли договориться о поединке. Будущим оппонентом украинца может стать Даниэль Дюбуа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Мировой боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендозу в Twitter.
"WBA была уведомлена о прекращении переговоров (Усика с Фьюри - ред.). Следующим шагом комитет чемпионата запросит медицинское заключение Дюбуа о травме передней крестообразной связки. После получения точной информации WBA объявит решение по этому вопросу", - написал он.
Возможный поединок подтвердил и промоутер украинского спортсмена Александр Красюк.
Британский спортсмен Дюбуа выбыл на полгода из-за травмы и сейчас проходит восстановление.
Напомним, бой между Усиком и Фьюри должен был состояться в конце апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли договориться.
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