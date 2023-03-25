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Боя с Фьюри не будет. WBA назвала следующего предполагаемого соперника Усика

Фото: Усик не будет биться с Фьюри, назван новый соперник украинца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри не смогли договориться о поединке. Будущим оппонентом украинца может стать Даниэль Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Мировой боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендозу в Twitter.

"WBA была уведомлена о прекращении переговоров (Усика с Фьюри - ред.). Следующим шагом комитет чемпионата запросит медицинское заключение Дюбуа о травме передней крестообразной связки. После получения точной информации WBA объявит решение по этому вопросу", - написал он.

Возможный поединок подтвердил и промоутер украинского спортсмена Александр Красюк.

Британский спортсмен Дюбуа выбыл на полгода из-за травмы и сейчас проходит восстановление.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри должен был состояться в конце апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли договориться.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс