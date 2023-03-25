Боя с Фьюри не будет. WBA назвала следующего предполагаемого соперника Усика

"WBA была уведомлена о прекращении переговоров (Усика с Фьюри - ред.). Следующим шагом комитет чемпионата запросит медицинское заключение Дюбуа о травме передней крестообразной связки. После получения точной информации WBA объявит решение по этому вопросу", - написал он.

Возможный поединок подтвердил и промоутер украинского спортсмена Александр Красюк.

Британский спортсмен Дюбуа выбыл на полгода из-за травмы и сейчас проходит восстановление.