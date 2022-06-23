Бойцы ВСУ уничтожили "сверхтехнологический" разведывательный беспилотник оккупантов

"Сегодня для орков разведка выдалась не совсем успешной. "Сверхтехнологичный" беспилотник армии России досрочно и внепланово закончил свой полет. Обошлось это не без участия бойцов "Десятки", - пишет бригада.

Как отмечают бойцы, бак у беспилотника был сделан из обычной бутылки, которая закрывается пластиковой пробкой.

Фото: российский разведывательный беспилотник "Орлан" (facebook.com/10brygada)