UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ВСУ уничтожили "сверхтехнологический" разведывательный беспилотник оккупантов

Фото: российский разведывательный беспилотник "Орлан" (facebook.com/10brygada)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники продолжают уничтожать технику оккупантов. На этот же раз "долетался" "сверхтехнологичный" беспилотник российских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 10-й горно-штурмовой бригады.

"Сегодня для орков разведка выдалась не совсем успешной. "Сверхтехнологичный" беспилотник армии России досрочно и внепланово закончил свой полет. Обошлось это не без участия бойцов "Десятки", - пишет бригада.

Как отмечают бойцы, бак у беспилотника был сделан из обычной бутылки, которая закрывается пластиковой пробкой.

Фото: российский разведывательный беспилотник "Орлан" (facebook.com/10brygada)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши защитники уничтожили два российских БПЛА и авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 в Киевской и Донецкой областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация