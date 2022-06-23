Бойцы ВСУ уничтожили "сверхтехнологический" разведывательный беспилотник оккупантов
Украинские защитники продолжают уничтожать технику оккупантов. На этот же раз "долетался" "сверхтехнологичный" беспилотник российских военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 10-й горно-штурмовой бригады.
"Сегодня для орков разведка выдалась не совсем успешной. "Сверхтехнологичный" беспилотник армии России досрочно и внепланово закончил свой полет. Обошлось это не без участия бойцов "Десятки", - пишет бригада.
Как отмечают бойцы, бак у беспилотника был сделан из обычной бутылки, которая закрывается пластиковой пробкой.
Фото: российский разведывательный беспилотник "Орлан" (facebook.com/10brygada)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши защитники уничтожили два российских БПЛА и авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 в Киевской и Донецкой областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.