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Бойцы ВСУ уничтожили "сверхтехнологический" разведывательный беспилотник оккупантов

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Четверг 23 июня 2022 12:18
Бойцы ВСУ уничтожили "сверхтехнологический" разведывательный беспилотник оккупантов Фото: российский разведывательный беспилотник "Орлан" (facebook.com/10brygada)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники продолжают уничтожать технику оккупантов. На этот же раз "долетался" "сверхтехнологичный" беспилотник российских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 10-й горно-штурмовой бригады.

"Сегодня для орков разведка выдалась не совсем успешной. "Сверхтехнологичный" беспилотник армии России досрочно и внепланово закончил свой полет. Обошлось это не без участия бойцов "Десятки", - пишет бригада.

Как отмечают бойцы, бак у беспилотника был сделан из обычной бутылки, которая закрывается пластиковой пробкой.

Фото: российский разведывательный беспилотник "Орлан" (facebook.com/10brygada)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши защитники уничтожили два российских БПЛА и авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 в Киевской и Донецкой областях.

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