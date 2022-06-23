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Бійці ЗСУ знищили "надтехнологічний" розвідувальний безпілотник окупантів

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Четвер 23 червня 2022 12:18
Бійці ЗСУ знищили "надтехнологічний" розвідувальний безпілотник окупантів Фото: російський розвідувальний безпілотник "Орлан" (facebook.com/10brygada)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники продовжують знищувати техніку окупантів. Цього ж разу "долітався" "надтехнологічний" безпілотник російських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 10-тої гірсько-штурмової бригади.

«Сьогодні для орків розвідка видалася не зовсім успішною. "Надтехнологічний" безпілотник армії Росії достроково та наплановано закінчив свій політ. Обійшлося це не без участі бійців "Десятки", - пише бригада.

Як відзначають бійці, бак у безпілотника був зроблений із звичайної пляшки, яка закривається пластиковим корком.

Фото: російський розвідувальний безпілотник "Орлан" (facebook.com/10brygada)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші захисники знищили два російські БПЛА та авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 в Київській та Донецькій областях.

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