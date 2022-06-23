Бійці ЗСУ знищили "надтехнологічний" розвідувальний безпілотник окупантів

Українські захисники продовжують знищувати техніку окупантів. Цього ж разу "долітався" "надтехнологічний" безпілотник російських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 10-тої гірсько-штурмової бригади.

«Сьогодні для орків розвідка видалася не зовсім успішною. "Надтехнологічний" безпілотник армії Росії достроково та наплановано закінчив свій політ. Обійшлося це не без участі бійців "Десятки", - пише бригада.

Як відзначають бійці, бак у безпілотника був зроблений із звичайної пляшки, яка закривається пластиковим корком.

Фото: російський розвідувальний безпілотник "Орлан" (facebook.com/10brygada)