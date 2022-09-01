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Бойцы ВСУ получили от "Метинвеста" очередную партию средств защиты

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Четверг 01 сентября 2022 13:53
Бойцы ВСУ получили от "Метинвеста" очередную партию средств защиты Фото: бойцы ВСУ получили от "Метинвеста" очередную партию средств защиты (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Запорожский областной центр комплектования и социальной поддержки получил 400 средств защиты от компании "Метинвест". Они пойдут на экипировку бойцов, которые в ближайшее время выдвинутся для выполнения задач по обороне Запорожской области в районах, приближенных к районам боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В очередной партии помощи - 200 "броников" высокого уровня защиты 4+, и 200 шлемов. Они помогут защитить жизни наших воинов.

Как известно, группа "Метинвест" передаст более 110 тыс. бронежилетов для украинских бойцов: 90 тыс. изготовят на предприятиях компании, а 21 тыс. бронежилетов было закуплено за рубежом.

Также компания передала военным партию в 100 внедорожников стоимостью в 2 млн евро, дронов более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.

Всего же бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь Украине и украинцам уже 3 млрд грн.

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Метинвест Вооруженные силы Украины
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