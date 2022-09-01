Бійці ЗСУ отримали від "Метінвесту" чергову партію засобів захисту

Запорізький обласний центр комплектування та соціальної підтримки отримав 400 засобів захисту від компанії "Метінвест". Вони підуть на екіпірування бійців, які найближчим часом висунуться для виконання завдань по обороні Запорізької області в районах, наближених до районів бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У черговій партії допомоги - 200 "броників" високого рівня захисту 4+, та 200 шоломів. Вони допоможуть захистити життя наших воїнів.

Як відомо, група "Метінвест" передасть понад 110 тис. бронежилетів для українських бійців: 90 тис. виготовлять на підприємствах компанії, а 21 тис. бронежилетів було закуплено за кордоном.

Також компанія передала військовим партію в 100 позашляховиків вартістю у 2 млн євро, дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Всього ж бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на допомогу Україні та українцям вже 3 млрд грн.