Бойцы подразделения Kraken уничтожили более полусотни оккупантов в Белогоровке (видео)

"В ходе операции бойцами спецподразделения "KRAKEN" было ликвидировано 60 человек личного состава противника, уничтожено 5 единиц вражеской техники. Еще двое оккупантов были взяты в плен", - говорится в подписи к кадрам.

Как добавляют в подразделении, люди, даже не думавшие о войне до 24 февраля, показывают высокий уровень слаженности и берут в плен российских военных.

"Сейчас это направление – одна из самых горячих точек на фронте. Сейчас крайне важно удержать врага здесь, чтобы он не продвинулся дальше", – говорится в сообщении подразделения в Facebook.