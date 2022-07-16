Бійці підрозділу Kraken знищили більше півсотні окупантів в Білогорівці (відео)
Бійці харківського підрозділу Kraken нищать окупантів на сході. Так, військові здійснили вогневий наліт на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підрозділу.
"В ході операції бійцями спецпідрозділу "KRAKEN" було ліквідовано 60 чоловік особового складу противника, знищено 5 одиниць ворожої техніки. Ще двох окупантів було взято в полон", - йдеться в підпису до кадрів.
Як додають у підрозділі, люди, які навіть не думали про війну до 24 лютого, показують високий рівень злагодженості та беруть в полон російських військових.
"Наразі цей напрямок - одна з найгарячіших точок на фронті. Зараз вкрай важливо утримати ворога тут, щоб він не просувався далі", - йдеться в допису підрозділу у Facebook.
Як повідомлялось, у Генштабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1", вартістю майже 15 мільйонів доларів.
Також у Луганській області вибухнув склад із боєприпасами окупантів.
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