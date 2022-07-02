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Бойцы подразделения Kraken уничтожили штаб россиян (видео)

Фото: бойцы подразделения Kraken уничтожили штаб россиян (скриншот из видео/t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы харьковского подразделения Kraken уничтожают оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

"На несколько десятков захватчиков стало меньше. Слава Украине!" говорится в подписи к кадрам.

На видео видно, как бойцы уничтожают штаб российских войск в одном из захваченных ими населенных пунктов. К тому же Kraken ликвидировал несколько десятков российских военных и артиллерию противника.

Как сообщалось, в Генштабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 миллионов долларов.

Также в Луганской области взорвался склад с боеприпасами оккупантов.

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