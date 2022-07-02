Бойцы подразделения Kraken уничтожили штаб россиян (видео)

Бойцы харьковского подразделения Kraken уничтожают оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
"На несколько десятков захватчиков стало меньше. Слава Украине!" говорится в подписи к кадрам.
На видео видно, как бойцы уничтожают штаб российских войск в одном из захваченных ими населенных пунктов. К тому же Kraken ликвидировал несколько десятков российских военных и артиллерию противника.
Как сообщалось, в Генштабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 миллионов долларов.
Также в Луганской области взорвался склад с боеприпасами оккупантов.
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