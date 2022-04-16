Бойцы ОТГ "Восток" уничтожили 16 оккупантов за сутки

Оперативно-тактическая группировка "Восход" отчиталась о своей работе на фронте в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост ОТГ "Восток" в Facebook.
Украинские войска продолжили давать достойный отпор российским оккупантам и сегодня. Враг понес потери в живой силе и технике.
"В частности, 16 апреля, наши защитники отбили 1 атаку врага. Потери противника составляют:
К слову, в Сумской области в одном из освобожденных от войск РФ сел нашли зарин.
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