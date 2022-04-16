Бійці ОТУ "Схід" знищили 16 окупантів за добу

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" відзвітувало про свою роботу на фронті впродовж доби.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ОТУ "Схід" у Facebook.
Українські війська продовжили давати гідну відсіч російським окупантам і сьогодні. Ворог поніс втрати в живій силі та техніці.
"Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника складають:
До слова, на Сумщині в одному зі звільнених від військ РФ сіл знайшли зарин.
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