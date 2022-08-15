Бойцы "Азова" показали видео спецоперации у границы с РФ в Харьковской области

Военные украинского подразделения провели спецоперацию у границы с Россией в Харьковской области и нанесли значительные потери врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу отряда Сил специальных операций Азов Харьков.
Бойцы Сил специальных операций Азов Харькова провели спецоперацию в окрестностях поселка Терновая. Благодаря слаженным действиям военных удалось уничтожить
Напомним, что недавно военные из "Азова" взяли в плен полдесятка русских оккупантов.
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