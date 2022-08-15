Бійці "Азову" показали відео спецоперації біля кордону з РФ у Харківській області

Військові українського підрозділу провели спецоперацію біля кордону з Росією у Харківській області та завдали значні втрати ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку загону Сил спеціальних операцій Азов Харків.
Бійці Сил спеціальних операцій Азов Харкова провели спецоперацію на околицях селища Тернова. Завдяки злагодженим діям військовим, вдалося знищити
Нагадаємо, що нещодавно військові з "Азову" взяли в полон півдесятка російських окупантів.
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