Бойового медика нібито незаконно утримували в ТЦК: Лубінець відреагував

Омбудсмен зазначив, що його представниця в Чернівецькій області (де нібито був інцидент), вже звернулася до обласного ТЦК та СП з метою проведення ними службового розслідування. Також вона скерувала зверення до військової служби правопорядку, військової прокуратори та Національної поліції - для з'ясування всіх обставин.

Лубінець уточнив, що основою для цього стала публікація у соцмережах, де громадянин повідомив, що був затриманий на блокпосту.

"За його словами, в нього вилучили телефон без пояснень і можливості пред’явити документи. Людину нібито утримували в зачиненому приміщенні без доступу до води, їжі та зв’язку, документи не були належним чином розглянуті", - пише омбудсмен.

Також він додав, що у соцмережах є інформація щодо того, що інші громадяни в цьому ТЦК та СП - стикались з відмовами у переведенні, попри їхній досвід і бажання служити у визначених підрозділах.

"Окреме занепокоєння викликає інформація про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними! Якщо факти підтвердяться - вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі", - наголосив Лубінець.

Резюмуючи він підкреслив, що в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися з дотриманням норм законодавства.