Боевого медика якобы незаконно удерживали в ТЦК: Лубинец отреагировал

Вчера бывший боевой медик Роман Замрий "Йода" заявил, что его якобы три дня незаконно удерживали в ТЦК. Сейчас уже подано обращение для выяснения обстоятельств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Омбудсмен отметил, что его представитель в Черновицкой области (где якобы был инцидент), уже обратилась в областной ТЦК и СП с целью проведения ими служебного расследования. Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию - для выяснения всех обстоятельств.
Лубинец уточнил, что основой для этого стала публикация в соцсетях, где гражданин сообщил, что был задержан на блокпосту.
"По его словам, у него изъяли телефон без объяснений и возможности предъявить документы. Человека якобы удерживали в закрытом помещении без доступа к воде, еде и связи, документы не были должным образом рассмотрены", - пишет омбудсмен.
Также он добавил, что в соцсетях есть информация о том, что другие граждане в этом ТЦК и СП - сталкивались с отказами в переводе, несмотря на их опыт и желание служить в определенных подразделениях.
"Отдельное беспокойство вызывает информация о содержании лиц без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи с родными! Если факты подтвердятся - требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем", - отметил Лубинец.
Резюмируя он подчеркнул, что в условиях военного положения мобилизационные мероприятия должны осуществляться с соблюдением норм законодательства.
Напомним, вчера медик написал в соцсетях, что инцидент произошел 4 июня, когда его остановили на блокпосту около города Хотын в Черновицкой области.
По версии Романа Замрия, представитель ТЦК попросил подвезти его в военкомат, а по приезду забрал у мужчины телефон. Далее медика направили на прохождение военно-врачебной комиссии.
Медик сообщил, что после этих событий его "бросили в подвал", где он находился вместе с другим мужчиной - майором авиации. Замрий пишет, что мужчина просил ТЦК отправить его в авиационную бригаду, но они отказали.
Сам Замрий говорил, что что у него есть бронь, но ему якобы отвечали, что раз у него нет телефона, значит и нет документов.
Спустя три дня обеих мужчин доставили в воинскую часть, но военные отказались их брать.
Сегодня в Черновицком ОТЦК отреагировали на инцидент, утверждая, что медика остановили на блокпосту для проверки документов и якобы пригласили уточнить военно-учетные данные. Также там опровергают, что мужчина был в подвале, заявляя, что он находился в помещении взвода охраны ТЦК.
Подробнее ознакомиться с инцидентом - можно в материале РБК-Украина.
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