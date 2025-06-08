Боевого медика якобы незаконно удерживали в ТЦК: Лубинец отреагировал

Омбудсмен отметил, что его представитель в Черновицкой области (где якобы был инцидент), уже обратилась в областной ТЦК и СП с целью проведения ими служебного расследования. Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию - для выяснения всех обстоятельств.

Лубинец уточнил, что основой для этого стала публикация в соцсетях, где гражданин сообщил, что был задержан на блокпосту.

"По его словам, у него изъяли телефон без объяснений и возможности предъявить документы. Человека якобы удерживали в закрытом помещении без доступа к воде, еде и связи, документы не были должным образом рассмотрены", - пишет омбудсмен.

Также он добавил, что в соцсетях есть информация о том, что другие граждане в этом ТЦК и СП - сталкивались с отказами в переводе, несмотря на их опыт и желание служить в определенных подразделениях.

"Отдельное беспокойство вызывает информация о содержании лиц без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи с родными! Если факты подтвердятся - требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем", - отметил Лубинец.

Резюмируя он подчеркнул, что в условиях военного положения мобилизационные мероприятия должны осуществляться с соблюдением норм законодательства.