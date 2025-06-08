Бойовий медик заявив, що його утримував ТЦК попри відстрочку: що каже військкомат

Колишній бойовий медик Роман Замрій "Йода" заявив, що його затримали військовослужбовці ТЦК та СП і утримували три дні. У ТЦК зробили заяву щодо інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Романа Замрія в Facebook та заяву Чернівецького обласного ТЦК та СП.

За словами медика, інцидент стався 4 червня, коли його зупинили на блокпості поблизу міста Хотин в Чернівецькій області. Представник ТЦК попросив підвезти його до військкомату, а після прибуття забрав у чоловіка телефон. Після цього Замрія доправили на проходження ВЛК.

Медик розповів, що після цього його "кинули на підвал", де він був разом з іншим чоловіком, який виявився майором авіації. За словами Замрія, чоловік просив, щоб його відправили в авіаційну бригаду, але у ТЦК відмовили.

Сам же Замрій заявляв у військкоматі, що має бронювання, проте там йому відповідали: "У тебе немає телефона, отже, немає документів!".

За три дні їх доправили до військової частини, але військові відмовилися брати у піхоту майора авіації та медика.

Відповідь ТЦК

Чернівецький обласний ТЦК та СП заявив, що 4 червня бойового медика Романа Замрія зупинили на одному з блокпостів у Чернівецькій області для перевірки документів і нібито запросили для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП.

"Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби", - стверджує ТЦК.

Там наголошують, що чоловіка буцімто перебував у не у підвалі взводу охорони ТЦК, де очікував на відправлення. У ТЦК запевняють, що представники військкомату діяли в межах закону і не застосовували протиправних дій щодо медика.

"5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК також запевнили, що скарги чоловіка перевіряють. Згодом командування ухвалить "відповідні рішення" щодо посадовців.

Хто такий Роман Замрій

Роман Замрій проживає в Хмельницькій області. Він став військовим лікарем у 2014 році, а на початку повномасштабної війни у 2022 році - бойовим медиком. Виконував завдання у Луганській, Донецькій та Херсонській області, обіймав посаду начальника медичної служби.

Відомо, що Роман Замрій врятував щонайменше 700 українських бійців на фронті.

У 2023 році він звільнився з армії та влаштувався на роботу в місцевій амбулаторії, самостійно виховує трьох дітей.

У січні 2024 року президент Володимир Зеленський нагородив Романа Замрія орденом За заслуги III ступеня.