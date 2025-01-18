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"Бойовий дух – у нашій крові". Світоліна на Australian Open 2025 присвятила перемогу Україні (відео)

Фото: Еліна Світоліна (Eurosport)
Автор: Андрій Костенко

Еліна Світоліна не тільки здобула важливу перемогу на кортах Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Спортсменка продовжує виконувати важливу дипломатичну місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurosport.

У післяматчевому флеш-інтерв'ю на корті Світоліна пов'язала з Україною свою "особливу стійкість" та нагадала світу про війну на своїй батьківщині.

"Я дуже рада, що українці приїжджають мене підтримати. На різних рівнях ми б'ємося кожного дня. Бойовий дух – у нашій крові. Я теж намагаюся його демонструвати", – сказала спортсменка.

Після гри Світоліна підійшла до камери, де її попросили залишити автограф. Тенісистка написала "Love Ukraine".

18 січня найтитулованіша тенісистка України в надважкому поєдинку здолала у вольовому стилі четверту ракетку світу Жасмін Паоліні з Італії. Українка віддала суперниці перший сет. Однак потім переломила хід гри та виграла поєдинок. Зокрема, в останній партії не віддала італійці жодного гейму.

Раніше розповіли, як Світоліна здобула свою 100-ту перемогу на турнірах Grand Slam.

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ТенісЕліна СвітолінаAustralian Open