"Бойовий дух – у нашій крові". Світоліна на Australian Open 2025 присвятила перемогу Україні (відео)

У післяматчевому флеш-інтерв'ю на корті Світоліна пов'язала з Україною свою "особливу стійкість" та нагадала світу про війну на своїй батьківщині.

"Я дуже рада, що українці приїжджають мене підтримати. На різних рівнях ми б'ємося кожного дня. Бойовий дух – у нашій крові. Я теж намагаюся його демонструвати", – сказала спортсменка.

Після гри Світоліна підійшла до камери, де її попросили залишити автограф. Тенісистка написала "Love Ukraine".

18 січня найтитулованіша тенісистка України в надважкому поєдинку здолала у вольовому стилі четверту ракетку світу Жасмін Паоліні з Італії. Українка віддала суперниці перший сет. Однак потім переломила хід гри та виграла поєдинок. Зокрема, в останній партії не віддала італійці жодного гейму.