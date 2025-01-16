Australian Open 2025. Світоліна здобула 100-ту перемогу на Grand Slam, Ястремська – 20-ту

Еліна Світоліна та Даяна Ястремська впевнено подолали друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Перемоги обох тенісисток стали для них ювілейними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Australian Open-2025, друге коло

Даяна Ястремська – Данка Ковініч – 6:0, 6:1

Еліна Світоліна – Керолайн Доулхайд – 6:1, 6:4

Першою з українок на корт вийшла Ястремська. 33-й ракетці світу протистояла найкраща тенісистка Чорногорії, яка в рейтингу WTA перебуває на 1289-й сходинці.

Ястремська без проблем здолала опонентку, віддавши їй лише один гейм. Для цього українці знадобилась лише 51 хвилина. Ця перемога стала для одеситки ювілейною, 20-ю на турнірах Великого шолома. У наступному колі вона зіграє проти сьомої ракетки світу – Єлени Рибакіної з Казахстану.

Еліні Світоліній підкорився більш значний рубіж. Успіх у поєдинку з американкою Керолайн Доулхайд став для неї 100-м на мейджорах. Найчастіше вона перемагала на "Ролан Гаррос" – 29 разів. На Australian Open у неї 27 переможних матчів, на US Open – 24, Вімблдоні – 20. Зазначимо, що Світоліна – єдина українка, яка виграла мінімум 20 матчів на кожному турнірі Grand Slam.

Наступною суперницею другої ракетки України буде переможниця протистояння Рената Сарасуа (Мексика, WTA 70) – Жасмін Паоліні (Італія, WTA 4).

Світоліна та Ястремська приєднались у третьому колі турніру до Марти Костюк. Лідер українського жіночого тенісу на цій стадії зіграє проти 12-ї ракетки світу Паули Бадоси з Іспанії.

Перемоги українок у матчах на Grand Slam

Світоліна – лідер не лише за кількістю успішних поєдинків, а й за ефективністю. Вона завершила на свою користь 70% матчів на мейджорах.

Топ вітчизняних тенісисток на турнірах Великого шолома виглядає так: