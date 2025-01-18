"Боевой дух - в нашей крови". Свитолина на Australian Open 2025 посвятила победу Украине (видео)

Элина Свитолина не только одержала важную победу на кортах Открытого чемпионата Австралии по теннису. Спортсменка продолжает выполнять важную дипломатическую миссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eurosport.
В послематчевом флеш-интервью на корте Свитолина связала с Украиной свою "особую стойкость" и напомнила миру о войне на своей родине.
"Я очень рада, что украинцы приезжают меня поддержать. На разных уровнях мы сражаемся каждый день. Боевой дух - в нашей крови. Я тоже стараюсь его демонстрировать", - сказала спортсменка.
После игры Свитолина подошла к камере, где ее попросили оставить автограф. Теннисистка написала "Love Ukraine".
18 января самая титулованная теннисистка Украины в сверхтяжелом поединке одолела в волевом стиле четвертую ракетку мира Жасмин Паолини из Италии. Украинка отдала сопернице первый сет. Однако затем переломила ход игры и выиграла поединок. В частности, в последней партии не отдала итальянке ни одного гейма.
Ранее рассказали, как Свитолина одержала свою 100-ю победу на турнирах Grand Slam.
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