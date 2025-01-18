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"Боевой дух - в нашей крови". Свитолина на Australian Open 2025 посвятила победу Украине (видео)

Фото: Элина Свитолина (Eurosport)
Автор: Андрей Костенко

Элина Свитолина не только одержала важную победу на кортах Открытого чемпионата Австралии по теннису. Спортсменка продолжает выполнять важную дипломатическую миссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eurosport.

В послематчевом флеш-интервью на корте Свитолина связала с Украиной свою "особую стойкость" и напомнила миру о войне на своей родине.

"Я очень рада, что украинцы приезжают меня поддержать. На разных уровнях мы сражаемся каждый день. Боевой дух - в нашей крови. Я тоже стараюсь его демонстрировать", - сказала спортсменка.

После игры Свитолина подошла к камере, где ее попросили оставить автограф. Теннисистка написала "Love Ukraine".

18 января самая титулованная теннисистка Украины в сверхтяжелом поединке одолела в волевом стиле четвертую ракетку мира Жасмин Паолини из Италии. Украинка отдала сопернице первый сет. Однако затем переломила ход игры и выиграла поединок. В частности, в последней партии не отдала итальянке ни одного гейма.

 

Ранее рассказали, как Свитолина одержала свою 100-ю победу на турнирах Grand Slam.

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ТеннисЭлина СвитолинаAustralian Open