"Боевой дух - в нашей крови". Свитолина на Australian Open 2025 посвятила победу Украине (видео)

В послематчевом флеш-интервью на корте Свитолина связала с Украиной свою "особую стойкость" и напомнила миру о войне на своей родине.

"Я очень рада, что украинцы приезжают меня поддержать. На разных уровнях мы сражаемся каждый день. Боевой дух - в нашей крови. Я тоже стараюсь его демонстрировать", - сказала спортсменка.

После игры Свитолина подошла к камере, где ее попросили оставить автограф. Теннисистка написала "Love Ukraine".

18 января самая титулованная теннисистка Украины в сверхтяжелом поединке одолела в волевом стиле четвертую ракетку мира Жасмин Паолини из Италии. Украинка отдала сопернице первый сет. Однако затем переломила ход игры и выиграла поединок. В частности, в последней партии не отдала итальянке ни одного гейма.