Бойовики завдали ракетного удару по військовій базі США в Сирії

Підтримувані Іраном іракські бойовики взяли на себе відповідальність за ракетний обстріл військової бази США на північному сході Сирії в п'ятницю, 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Афілійовані з Іраном бойовики під назвою " Ісламський опір в Іраку" заявили, що їхні бійці обстріляли ракетами базу США в місті Хараб аль-Джир у північно-східній сирійській провінції аль-Хасака.

Сирійська обсерваторія з прав людини, яка базується в Британії, підтвердила, що вибухи були чутні на базі США в Хараб аль-Джір. Повідомлень про постраждалих наразі немає.

Зазначається, що цей інцидент став 64-м зафіксованим нападом на військові бази Сполучених Штатів в Сирії з 19 жовтня.

Що передувало

У понеділок, 25 грудня, армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником по американській базі в Іраку.

Тоді в результаті дронової атаки бойовиків, яких пов'язують з Іраком, один американський військовослужбовець опинився в критичному стані та двоє інших були поранені.

Президент США Джо Байден заявив, що повітряні удари американців по цілях в Іраку були спрямовані на стримання Ірану та підтримуваних Тегераном груп бойовиків від проведення атак на американський персонал і об'єкти на Близькому Сході.