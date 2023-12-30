Боевики нанесли ракетный удар по военной базе США в Сирии

Поддерживаемые Ираном иракские боевики взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы военной базы США на северо-востоке Сирии в пятницу, 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Аффилированные с Ираном боевики под названием " Исламское сопротивление в Ираке" заявили, что их бойцы обстреляли ракетами базу США в городе Хараб аль-Джир в северо-восточной сирийской провинции аль-Хасака.

Базирующаяся в Британии сирийская обсерватория по правам человека подтвердила, что взрывы были слышны на базе США в Хараб аль-Джир. Сообщений о пострадавших пока нет.

Отмечается, что этот инцидент стал 64 зафиксированным нападением на военные базы Соединенных Штатов в Сирии с 19 октября.

Что предшествовало

В понедельник, 25 декабря, армия США ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла". Эта атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе в Ираке.

Тогда в результате дроновой атаки связывающих с Ираком боевиков один американский военнослужащий оказался в критическом состоянии и двое других были ранены.

Президент США Джо Байден заявил, что воздушные удары американцев по целям в Ираке были направлены на удержание Ирана и поддерживаемых Тегераном групп боевиков от атак на американский персонал и объекты на Ближнем Востоке.