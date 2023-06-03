Бойовики "Вагнера" ще не повністю вийшли з Бахмута, - Маляр

"У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії", - заявила заступник міністра.

Ситуація на фронті

Маляр повідомила, що декілька місяців поспіль ворог наступав на сході на чотирьох напрямках:

Авдіївському,

Мар’їнському,

Лиманському,

Бахмутському.

Однак пізніше почав періодично активізовуватись ще на двох напрямках - Шахтарському та Куп‘янському.

Проте завдяки роботі українських військових, вийти за цей час на кордони Донецької Луганської областей окупантам так і не вдалось

"Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування", - додала Маляр.

Заступник міністра оборони повідомила, що хоча по всіх напрямках агресор не припиняє обстріли та нанесення авіаударів, географія наступальних дій дещо змінилась.

"На трьох із зазначених напрямків - Бахмутський, Авдіівський, Шахтарський - протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг", - пояснили вона.

На Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, за її словами, ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але марно.

"Вагнерівці" покидають Бахмут?

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про намір вивести своїх найманців з території Бахмуту вже 1 червня. Вчора Пригожин заявив, що наразі він вивів з Бахмуту 99% своїх найманців.

Коментуючи заяву Пригожина, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий відзначив, що терорист намагається зберегти залишки своєї ПВК, оскільки розуміє, що декілька тижнів на Бахмутському напрямку можуть припинити існування його організації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.