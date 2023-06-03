Боевики "Вагнера" еще не полностью вышли из Бахмута, - Маляр

"В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", - заявила замминистра.

Ситуация на фронте

Маляр сообщила, что несколько месяцев подряд враг наступал на востоке на четырех направлениях:

Авдеевском,

Марьинском,

Лиманском,

Бахмутском.

Однако позже начал периодически активизироваться еще на двух направлениях - Шахтерском и Купянском.

Однако благодаря работе украинских военных, выйти за это время на границы Донецкой Луганской областей оккупантам так и не удалось

"Враг истощился и сейчас осуществляет замену войск и перегруппировку", - добавила Маляр.

Заместитель министра обороны сообщила, что хотя по всем направлениям агрессор не прекращает обстрелы и нанесение авиаударов, география наступательных действий несколько изменилась.

"На трех из указанных направлений - Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском - в течение суток враг наступательных действий не проводил. Вместе с тем на Бахмутском враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог", - пояснили она.

На Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях, по ее словам, враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но тщетно.

"Вагнеровцы" покидают Бахмут?

Председатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о намерении вывести своих наемников с территории Бахмута уже 1 июня. Вчера Пригожин заявил, что он вывел из Бахмута 99% своих наемников.

Комментируя заявление Пригожина, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что террорист пытается сохранить остатки своей НДС, поскольку понимает, что несколько недель на Бахмутском направлении могут прекратить существование его организации.

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