Бойовики ПВК "Вагнера" наблизилися до ядерної бази РФ під час заколоту, - Reuters

Бойовики ПВК "Вагнера" наблизилися до російської ядерної бази під час заколоту, який відбувся наприкінці минулого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що бійці ПВК "Вагнера" дісталися ядерної бази і мали намір придбати невеликі ядерні пристрої радянських часів, щоб "підняти ставки" у своєму заколоті.

"Тому що якщо ти готовий воювати до останнього, то це один з об'єктів, який істотно підвищує ставки", - сказав він.

За словами Буданова, єдиною перешкодою між "вагнерівцями" і ядерною зброєю були двері ядерного сховища.

"Двері сховища були закриті, і в технічну частину вони не потрапили", - сказав він.

Джерело видання, близьке до Кремля, яке має зв'язки з військовими, заявило, що бійці ПВК "Вагнера" зуміли проникнути в зону особливого інтересу, внаслідок чого "американці захвилювалися, тому що там зберігаються ядерні боєприпаси".

Джерело на окупованому Росією сході України, знайоме із ситуацією, повідомило, що це викликало занепокоєння в Кремлі та послужило поштовхом до спішного припинення перевороту Євгена Пригожина за посередництва білоруського президента Олександра Лукашенка.

Американські офіційні особи висловили сумніви з приводу цієї версії. Відповідаючи на запитання про те, чи досягли сили Вагнера бази і чи намагалися вони заволодіти ядерною зброєю, офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж сказав: "Ми не можемо підтвердити це повідомлення. У нас не було жодних вказівок на те, що ядерна зброя або матеріали перебувають під загрозою".

Бунт Пригожина

Засновник групи найманців "Вагнера" Євген Пригожин очолив військовий заколот наприкінці червня. Бійці "Вагнера" швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, покинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з 1999 року.

Люди вітали найманців Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Силовики або мовчали, або робили двозначні заяви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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