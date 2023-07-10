Боевики ЧВК "Вагнера" приблизились к ядерной базе РФ во время мятежа, - Reuters

Боевики ЧВК "Вагнера" приблизились к российской ядерной базе во время мятежа, который состоялся в конце прошлого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцы ЧВК "Вагнера" добрались до ядерной базы и намеревались приобрести небольшие ядерные устройства советских времен, чтобы "поднять ставки" в своем мятеже.

"Потому что если ты готов воевать до последнего, то это один из объектов, который существенно повышает ставки", - сказал он.

По словам Буданова, единственной преградой между "вагнеровцами" и ядерным оружием были двери ядерного хранилища.

"Двери хранилища были закрыты, и в техническую часть они не попали", - сказал он.

Источник издания, близкий к Кремлю и имеющий связи с военными, заявил, что бойцы ЧВК "Вагнера" сумели проникнуть в зону особого интереса, в результате чего "американцы заволновались, так как там хранятся ядерные боеприпасы".

Источник на оккупированном Россией востоке Украины, знакомый с ситуацией, сообщил, что это вызвало беспокойство в Кремле и послужило толчком к спешному прекращению переворота Евгения Пригожина при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко.

Американские официальные лица выразили сомнения по поводу этой версии. Отвечая на вопрос о том, достигли ли силы Вагнера базы и пытались ли они завладеть ядерным оружием, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж сказал: "Мы не можем подтвердить это сообщение. У нас не было никаких указаний на то, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой".

Бунт Пригожина

Основатель группы наемников "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил военный мятеж в конце июня. Бойцы "Вагнера" быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с 1999 года.

Люди приветствовали наемников Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы. Силовики либо молчали, либо делали двусмысленные заявления.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

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