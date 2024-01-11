Бойовики "ЛНР" катували людей на заводі у Вовчанську. Їм оголосили підозри

Деталі справи

З 5 по 20 червня 2022 року під час окупації міста Вовчанськ Харківської області підозрювані разом з іншими представниками Збройних сил РФ та незаконних збройних формувань знущалися над цивільним населенням.

Вони свавільно затримали на території власного домоволодіння потерпілу та доставили її на територію ПрАТ "Вовчанський агрегатний завод".

Користуючись беззахисним станом затриманої, під час так званого конвоювання, застосували до неї психологічний тиск. У її бік спрямовували зброю, погрожували вбивством та здійснили постріл у повітря біля голови потерпілої.

Що ще відбувалося на заводі

"Перебуваючи в катівні, розташованій на третьому поверсі заводу, підозрювані принижували потерпілу, погрожували розстрілом її та близьких родичів, тортурами шляхом ураження електричним струмом", - йдеться в заяві.

Зазначається, що після цього один із підозрюваних завдав потерпілій одного удару по потилиці, від якого вона впала на підлогу і знепритомніла.

Катівню облаштували російські військові. Вони звозили туди з навколишніх населених пунктів проукраїнськи налаштованих громадян і тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами, зокрема - літніх людей. З бранців "вибивали" інформацію про противників окупації та військових Збройних сил України.

Бойовикам оголосили підозри

Двом особам повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Фото: Бойовики (gp.gov.ua)

Один підозрюваний - громадянин РФ, так званий "старший оперуповноважений управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків міністерства внутрішніх справ "ЛНР".

Інший - громадянин України, учасник не передбаченого законом збройного формування "ЛНР", який відповідав за організацію охорони осіб, що незаконно утримувалися на території ПрАТ "Вовчанський агрегатний завод".

Воєнні злочини росіян в Україні

Нагадаємо, раніше у грудні було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Також нагадаємо, що 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. Проте міжнародні інституції проігнорували інформацію.