RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боевики "ЛНР" пытали людей на заводе в Волчанске. Им объявили подозрения

Архивное фото: Боевики "ЛНР" пытали людей на заводе в Волчанске (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские правоохранители объявили подозрения двум боевикам "ЛНР", которые пытали людей на территории завода во время оккупации Волчанска под Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

С 5 по 20 июня 2022 года во время оккупации города Волчанск Харьковской области подозреваемые вместе с другими представителями Вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований издевались над гражданским населением. 

Они своевольно задержали на территории собственного домовладения потерпевшую и доставили ее на территорию ЗАО "Волчанский агрегатный завод". 

Пользуясь беззащитным состоянием задержанной, во время так называемого конвоирования, применили к ней психологическое давление. В ее сторону направляли оружие, угрожали убийством и произвели выстрел в воздух возле головы потерпевшей.

Что еще происходило на заводе

"Находясь в застенках, расположенных на третьем этаже завода, подозреваемые унижали потерпевшую, угрожали расстрелом ее и близких родственников, пытками путем поражения электрическим током", - говорится в заявлении.

Отмечается, что после этого один из подозреваемых нанес потерпевшей один удар по затылку, от которого она упала на пол и потеряла сознание. 

Застенок обустроили российские военные. Они свозили туда из окрестных населенных пунктов проукраински настроенных граждан и тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами, в частности - пожилых людей. Из пленников "выбивали" информацию о противниках оккупации и военных Вооруженных сил Украины.

Боевикам объявили подозрения

Двум лицам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Фото: Боевики (gp.gov.ua)

Один подозреваемый - гражданин РФ, так называемый "старший оперуполномоченный управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков министерства внутренних дел "ЛНР". 

Другой - гражданин Украины, участник не предусмотренного законом вооруженного формирования "ЛНР", который отвечал за организацию охраны лиц, незаконно удерживаемых на территории ЧАО "Волчанский агрегатный завод".

Военные преступления россиян в Украине

Напомним, ранее в декабре было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Также напомним, что 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международные институты проигнорировали информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛНРВойна в Украинехарков