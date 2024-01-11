Боевики "ЛНР" пытали людей на заводе в Волчанске. Им объявили подозрения

Детали дела

С 5 по 20 июня 2022 года во время оккупации города Волчанск Харьковской области подозреваемые вместе с другими представителями Вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований издевались над гражданским населением.

Они своевольно задержали на территории собственного домовладения потерпевшую и доставили ее на территорию ЗАО "Волчанский агрегатный завод".

Пользуясь беззащитным состоянием задержанной, во время так называемого конвоирования, применили к ней психологическое давление. В ее сторону направляли оружие, угрожали убийством и произвели выстрел в воздух возле головы потерпевшей.

Что еще происходило на заводе

"Находясь в застенках, расположенных на третьем этаже завода, подозреваемые унижали потерпевшую, угрожали расстрелом ее и близких родственников, пытками путем поражения электрическим током", - говорится в заявлении.

Отмечается, что после этого один из подозреваемых нанес потерпевшей один удар по затылку, от которого она упала на пол и потеряла сознание.

Застенок обустроили российские военные. Они свозили туда из окрестных населенных пунктов проукраински настроенных граждан и тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами, в частности - пожилых людей. Из пленников "выбивали" информацию о противниках оккупации и военных Вооруженных сил Украины.

Боевикам объявили подозрения

Двум лицам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Фото: Боевики (gp.gov.ua)

Один подозреваемый - гражданин РФ, так называемый "старший оперуполномоченный управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков министерства внутренних дел "ЛНР".

Другой - гражданин Украины, участник не предусмотренного законом вооруженного формирования "ЛНР", который отвечал за организацию охраны лиц, незаконно удерживаемых на территории ЧАО "Волчанский агрегатный завод".

Военные преступления россиян в Украине

Напомним, ранее в декабре было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Также напомним, что 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международные институты проигнорировали информацию.