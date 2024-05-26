Бойовики ХАМАС вперше за 4 місяці атакували Ізраїль з Рафаху

Як розповідає Times of Israel, бойовики ХАМАС випустили сьогодні вдень 8 ракет по центральній частині Ізраїлю з території оточеного міста Рафах. Це була найбільша атака з Сектору Газа за майже чотири місяці.

Три ворожі ракети, за даними ізраїльської армії, були збиті системою протиповітряної оборони "Залізний купол", а п'ять - впали на відкритій місцевості. Одна з ракет впала поблизу школи в кібуці Саад, але там минулося без постраждалих. А от в передмісті Тель-Авіва уламки збитої ракети пошкодили будинок та легко поранили двох людей.

Один з ізраїльських солдатів, який перебував біля контрольно-пропускного пункту Рафах між Сектором Газа та Єгиптом, зробив фото, на якому видно сліди від ракет, що виходять з боку оточеного міста.