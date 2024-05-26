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Боевики ХАМАС впервые за 4 месяца атаковали Израиль из Рафаха

Фото: боевики ХАМАС обстреляли Израиль (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики террористической группировки ХАМАС обстреляли сегодня Израиль из города Рафах на территории Сектора Газа. Это произошло впервые за четыре месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Как рассказывает Times of Israel, боевики ХАМАС выпустили сегодня днем 8 ракет по центральной части Израиля с территории окруженного города Рафах. Это была самая большая атака с Сектора Газа за почти четыре месяца.

Три вражеские ракеты, по данным израильской армии, были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", а пять - упали на открытой местности. Одна из ракет упала вблизи школы в кибуке Саад, но там обошлось без пострадавших. А вот в пригороде Тель-Авива обломки сбитой ракеты повредили дом и легко ранили двух человек.

Один из израильских солдат, находившийся возле контрольно-пропускного пункта Рафах между Сектором Газа и Египтом, сделал фото, на котором видны следы ракет, выходящих со стороны окруженного города.

Война Израиля с ХАМАС

В начале прошлого октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа и совершили массовые убийства гражданских в израильских населенных пунктах. Вместе с тем ХАМАС наносили ракетные удары по Израилю из Сектора Газа.

Это нападение стало началом войны Израиля с боевиками ХАМАС на территории Сектора Газа. Израильские войска захватили почти всю территорию анклава и окружили его последний город - Рафах.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял о необходимости захватить Рафах, чтобы уничтожить последних боевиков ХАМАС и завершить войну в секторе Газа. Однако международное сообщество сдерживает его от этого шага, поскольку война с ХАМАС повлекла за собой гуманитарную катастрофу в Секторе Газа, а боевые действия в этом городе могут еще больше усугубить ситуацию.

В частности, в пятницу, 24 мая, Международный суд ООН принял решение, которым обязал Израиль отказаться от наступления на Рафах. Но в Израиле заявили, что продолжат свою операцию в секторе Газа, несмотря на решение суда ООН.

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ИзраильХАМАССектор Газа