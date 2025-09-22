Бойовики ХАМАС попросять Трампа про перемир'я з Ізраїлем: Fox News дізнався деталі

Заручники ХАМАС

Fox News звертає увагу, що в Секторі Газі бойовики ХАМАС продовжують утримувати 48 заручників, при цьому живими можуть залишатися близько 20 осіб.

Переговорний процес певний час просувався, проте на початку місяця Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАС у Досі, що призвело до заморожування діалогу.

За інформацією телеканала, чиновники висловлюють сподівання, що переданий лист дасть змогу відновити діалог і підштовхне Дональда Трампа до особистої участі в переговорах, щоб досягти домовленості, повернути полонених і покласти край війні.

Варто зауважити, що Ізраїль нещодавно розпочав наступ на Газу - найбільше місто Сектора Газа. Також по населеному пункту регулярно завдають ударів.

Учора, 21 вересня, Axios із посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з групою арабських і мусульманських лідерів, щоб обговорити можливість завершення війни в Секторі Газа.