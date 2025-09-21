Ізраїль посилив удари по висотних будинках у Секторі Гази

Ізраїльські військові посилили кампанію з руйнування багатоповерхових будівель у Газі, що спричинило масове переміщення жителів і критику з боку міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

На початку вересня ізраїльська авіація завдала удару по 15-поверховій вежі Муштаха в Газі. Ця подія стала відправною точкою масштабної операції зі знищення житлових висоток, яка передує наземному наступу. За даними армії Ізраїлю, такі будівлі використовував ХАМАС, проте сотні сімей залишилися без житла.

Мешканець Гази Шаді Салама Аль-Райєс, який десятиліттями виплачував іпотеку за квартиру, розповів, що змушений покинути будинок заради безпеки дітей. "Я ніколи не думав, що поїду з міста Газа, але вибухи не припиняються", - зазначив він.

Від початку місяця в різних районах зруйновано до 20 веж, серед них об'єкти в Зейтун, Туффі, Шеджаї та Шейх Радвані. Пошкодження зафіксовано і на супутникових знімках.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що примусове переміщення жителів може розглядатися як етнічна чистка.

Військові Ізраїлю стверджують, що мета кампанії - знищення інфраструктури ХАМАС і звільнення заручників. Представник армії Надав Шошані заявив: "Немає стратегії стерти Газу з лиця землі. Йдеться про законні військові цілі". При цьому міжнародні експерти вважають руйнування житлових кварталів потенційним воєнним злочином.

За даними гуманітарних організацій, зруйновано понад половину будівель Гази. Ситуація з житлом і продовольством критична, а евакуація супроводжується панікою.