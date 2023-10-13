UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бойовики ХАМАС під час вторгнення мали докладні карти військових баз Ізраїлю, - WSJ

Фото: бойовики ХАМАС під час вторгнення мали докладні карти військових баз Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бойовики руху ХАМАС під час нападу на мирні міста Ізраїлю 7 жовтня мали при собі докладні карти міст і військових баз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Видання ознайомилося з документами, знайденими у місцях проведення атак та у речах убитих бойовиків. Крім того, деякі члени ХАМАС мали при собі тактичні керівництва із зазначенням слабких зон бронетехніки ізраїльської армії. Всі інструкції написані арабською мовою і свідчать про високий ступінь планування нападу та великий масштаб збору розвідданих.

В одному з документів від 15 червня під грифом "цілком таємно" містився план проникнення в кібуц Мефальсім. Передбачалося, що дві групи з п'яти осіб та командир мають провести вторгнення.

Документ складається з 14 сторінок, включаючи карти та аерофотознімки кібуца. За планом бойовики мали взяти заручників "для переговорів". Зазначимо, що Мефальсім опинився під ударом бойовиків 7 жовтня.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХАМАС