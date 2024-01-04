Бойовикам ХАМАСу треба почати рахувати дні до кінця свого життя на землі, - Галлант

Бойовикам ХАМАСу не варто розраховувати на те, що ізраїльські військові скоро покинуть Сектор Газа. Їм потрібно почати рахувати дні до кінця свого життя на землі.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"На півночі Сектора Газа війська завершують поточну місію. Вони реорганізуються з наміром найближчим часом провести рейди та авіаудари", - заявив він.

За словами міністра, у центральній частині Гази бої "дуже інтенсивні".

"Сили працюють над землею і під землею, знищуючи центральну інфраструктуру організації ХАМАС, зокрема місця, де ХАМАС виробляв усі свої ракети і постачав їх по всьому Сектору", - заявив Галлант.

Він додав, що на півдні Сектора Гази проводиться потужна операція, і вона стає дедалі потужнішою, як над землею, так і під землею.

"Тим терористам, які почали відраховувати час до відходу військ ЦАХАЛу, потрібно змінити рахунок, їм потрібно почати рахувати до кінця свого життя на землі, а він настане дуже скоро", - додав Галлант.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

Нещодавно стало відомо, що Армія Ізраїлю виведе частину своїх бригад із Сектору Газа. Такі дії зумовлені успішним перехопленням контролю у регіоні.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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