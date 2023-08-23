Бойовика "ЛНР" засудили до 10 років в'язниці, він воював проти ЗСУ біля Кліщіївки

Деталі справи

У 2017-2021 роках житель смт Бугаївка Луганської області служив у "4-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР".

"У складі незаконного збройного формування чоловік із позивним "Шахтар" перебував на посаді "стрілка". Дослужився до "командира взводу мотострілецької бригади" і був демобілізований на військову пенсію", - додали у прокуратурі.

Участь у повномасштабній війні РФ проти України

Узимку 2022 року відновився на службу до свого підрозділу на попередню посаду. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну брав участь у бойових діях в Луганській та Донецькій областях.

Фото: Бойовик (facebook.com/lug.gp.gov.ua)

На початку травня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району його затримали.

Яке покарання отримав бойовик "ЛНР"

Громадянина визнано винним у:

Посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

Участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Суд призначив йому покарання - 10 років позбавлення волі.

Вироки бойовикам "ЛНР" і "ДНР"

Нещодавно повідомлялось, що бойовик "ЛНР" воював проти Сил оборони України на Донбасі та мінував їхні позиції. Його взяли в полон, а суд відправив до в'язниці на 10 років.

Також житель Донецька з 2017 року воює проти українських військових у складі терористичного угруповання "ДНР". Він штурмував Вугледар, але потім потрапив у полон і був засуджений на 12 років в'язниці.