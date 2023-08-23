UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бойовика "ЛНР" засудили до 10 років в'язниці, він воював проти ЗСУ біля Кліщіївки

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Бойовик "ЛНР" воював проти українських військових у районі села Кліщіївка під Бахмутом, але потрапив у полон. Суд засудив його за це до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

У 2017-2021 роках житель смт Бугаївка Луганської області служив у "4-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР".

"У складі незаконного збройного формування чоловік із позивним "Шахтар" перебував на посаді "стрілка". Дослужився до "командира взводу мотострілецької бригади" і був демобілізований на військову пенсію", - додали у прокуратурі.

Участь у повномасштабній війні РФ проти України

Узимку 2022 року відновився на службу до свого підрозділу на попередню посаду. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну брав участь у бойових діях в Луганській та Донецькій областях.

Фото: Бойовик (facebook.com/lug.gp.gov.ua)

На початку травня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району його затримали.

Яке покарання отримав бойовик "ЛНР"

Громадянина визнано винним у:

  • Посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Суд призначив йому покарання - 10 років позбавлення волі.

Вироки бойовикам "ЛНР" і "ДНР"

Нещодавно повідомлялось, що бойовик "ЛНР" воював проти Сил оборони України на Донбасі та мінував їхні позиції. Його взяли в полон, а суд відправив до в'язниці на 10 років.

Також житель Донецька з 2017 року воює проти українських військових у складі терористичного угруповання "ДНР". Він штурмував Вугледар, але потім потрапив у полон і був засуджений на 12 років в'язниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниЛНРДонецька областьВійна в Україні