Боевика "ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы, он воевал против ВСУ возле Клещиевки

Боевик "ЛНР" воевал против украинских военных в районе села Клещиевка под Бахмутом, но попал в плен. Суд приговорил его за это к 10 годам лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
В 2017-2021 годах житель пгт Бугаевка Луганской области служил в "4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР".
"В составе незаконного вооруженного формирования мужчина с позывным "Шахтер" находился в должности "стрелка". Дослужился до "командира взвода мотострелковой бригады" и был демобилизован на военную пенсию", - добавили в прокуратуре.
Участие в полномасштабной войне РФ против Украины
Зимой 2022 года восстановился на службу в свое подразделение на предыдущую должность. С начала полномасштабного вторжения в Украину участвовал в боевых действиях в Луганской и Донецкой областях.
Фото: Боевик (facebook.com/lug.gp.gov.ua)
В начале мая 2023 года возле села Клещиевка Бахмутского района его задержали.
Какое наказание получил боевик "ЛНР"
Гражданин признан виновным в:
Суд назначил ему наказание - 10 лет лишения свободы.
Недавно сообщалось, что боевик "ЛНР" воевал против сил обороны Украины на Донбассе и миновал их позиции. Его взяли в плен, а суд отправил в тюрьму на 10 лет.
Также житель Донецка с 2017 года сражается против украинских военных в составе террористической группировки "ДНР". Он штурмовал Угледар, но затем попал в плен и был приговорен к 12 годам тюрьмы.
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