Боевика "ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы, он воевал против ВСУ возле Клещиевки

Детали дела

В 2017-2021 годах житель пгт Бугаевка Луганской области служил в "4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР".

"В составе незаконного вооруженного формирования мужчина с позывным "Шахтер" находился в должности "стрелка". Дослужился до "командира взвода мотострелковой бригады" и был демобилизован на военную пенсию", - добавили в прокуратуре.

Участие в полномасштабной войне РФ против Украины

Зимой 2022 года восстановился на службу в свое подразделение на предыдущую должность. С начала полномасштабного вторжения в Украину участвовал в боевых действиях в Луганской и Донецкой областях.

Фото: Боевик (facebook.com/lug.gp.gov.ua)

В начале мая 2023 года возле села Клещиевка Бахмутского района его задержали.

Какое наказание получил боевик "ЛНР"

Гражданин признан виновным в:

Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Суд назначил ему наказание - 10 лет лишения свободы.

Приговоры боевикам "ЛНР" и "ДНР"

Недавно сообщалось, что боевик "ЛНР" воевал против сил обороны Украины на Донбассе и миновал их позиции. Его взяли в плен, а суд отправил в тюрьму на 10 лет.

Также житель Донецка с 2017 года сражается против украинских военных в составе террористической группировки "ДНР". Он штурмовал Угледар, но затем попал в плен и был приговорен к 12 годам тюрьмы.