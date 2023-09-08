Бойовик "ЛНР" воював проти ЗСУ і потрапив у полон під Кліщіївкою. Йому оголосили підозру

Про кого йде мова

За даними слідства, у 2014 році мешканець м. Петрове-Красносілля вступив на посаду "стрілка" до складу "Вовчої сотні". Підрозділ входив до незаконного збройного формування "перший полк козачої національної гвардії всевеликого війська донського імені Платова".

Надалі він продовжив "служити" в "7-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР" на аналогічній посаді.

Чим займався бойовик "ЛНР"

Підозрюваний займався проведенням розвідки українських позицій та брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на території Луганської області.

Фото: Бойовик (www.gp.gov.ua)

На початку серпня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району в Донецькій області його затримали.

Що йому загрожує

Йому інкриміновано:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Кримінальне переслідування бойовиком із "ДНР" і "ЛНР"

Раніше повідомлялось, що бойовик "ЛНР" воював проти українських військових у районі села Кліщіївка під Бахмутом, але потрапив у полон. Суд засудив його за це до 10 років позбавлення волі.

Також українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.