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Бойовик "ЛНР" воював проти ЗСУ і потрапив у полон під Кліщіївкою. Йому оголосили підозру

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У районі села Кліщіївка в полон до українських військових потрапив бойовик "ЛНР", який приєднався до лав терористів ще 2014 року. Правоохоронці оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Про кого йде мова

За даними слідства, у 2014 році мешканець м. Петрове-Красносілля вступив на посаду "стрілка" до складу "Вовчої сотні". Підрозділ входив до незаконного збройного формування "перший полк козачої національної гвардії всевеликого війська донського імені Платова".

Надалі він продовжив "служити" в "7-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР" на аналогічній посаді.

Чим займався бойовик "ЛНР"

Підозрюваний займався проведенням розвідки українських позицій та брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на території Луганської області.

Фото: Бойовик (www.gp.gov.ua)

На початку серпня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району в Донецькій області його затримали.

Що йому загрожує

Йому інкриміновано:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Кримінальне переслідування бойовиком із "ДНР" і "ЛНР"

Раніше повідомлялось, що бойовик "ЛНР" воював проти українських військових у районі села Кліщіївка під Бахмутом, але потрапив у полон. Суд засудив його за це до 10 років позбавлення волі.

Також українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.

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