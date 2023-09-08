Бойовик "ЛНР" воював проти ЗСУ і потрапив у полон під Кліщіївкою. Йому оголосили підозру

У районі села Кліщіївка в полон до українських військових потрапив бойовик "ЛНР", який приєднався до лав терористів ще 2014 року. Правоохоронці оголосили йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у 2014 році мешканець м. Петрове-Красносілля вступив на посаду "стрілка" до складу "Вовчої сотні". Підрозділ входив до незаконного збройного формування "перший полк козачої національної гвардії всевеликого війська донського імені Платова".
Надалі він продовжив "служити" в "7-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР" на аналогічній посаді.
Підозрюваний займався проведенням розвідки українських позицій та брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на території Луганської області.
Фото: Бойовик (www.gp.gov.ua)
На початку серпня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району в Донецькій області його затримали.
Йому інкриміновано:
Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялось, що бойовик "ЛНР" воював проти українських військових у районі села Кліщіївка під Бахмутом, але потрапив у полон. Суд засудив його за це до 10 років позбавлення волі.
Також українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.
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