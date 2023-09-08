Боевик "ЛНР" воевал против ВСУ и попал в плен под Клещиевкой. Ему объявили подозрение

В районе села Клещиевка в плен к украинским военным попал боевик "ЛНР", который присоединился в ряды террористов еще в 2014 году. Правоохранители объявили ему о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в 2014 году житель г. Петрово-Красноселье вступил на должность "стрелка" в состав "Волчьей сотни". Подразделение входило в незаконное вооруженное формирование "первый полк казачьей национальной гвардии всевеликого войска донского имени Платова".
В дальнейшем он продолжил "служить" в "7-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР" на аналогичной должности.
Подозреваемый занимался проведением разведки украинских позиций и участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на территории Луганской области.
Фото: Боевик (www.gp.gov.ua)
В начале августа 2023 года возле села Клищиевка Бахмутского района в Донецкой области его задержали.
Ему инкриминировано:
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что боевик "ЛНР" воевал против украинских военных в районе села Клещиевка под Бахмутом, но попал в плен. Суд приговорил его за это к 10 годам лишения свободы.
Также украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
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