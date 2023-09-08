Боевик "ЛНР" воевал против ВСУ и попал в плен под Клещиевкой. Ему объявили подозрение

О ком идет речь

По данным следствия, в 2014 году житель г. Петрово-Красноселье вступил на должность "стрелка" в состав "Волчьей сотни". Подразделение входило в незаконное вооруженное формирование "первый полк казачьей национальной гвардии всевеликого войска донского имени Платова".

В дальнейшем он продолжил "служить" в "7-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР" на аналогичной должности.

Чем занимался боевик "ЛНР"

Подозреваемый занимался проведением разведки украинских позиций и участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на территории Луганской области.

Фото: Боевик (www.gp.gov.ua)

В начале августа 2023 года возле села Клищиевка Бахмутского района в Донецкой области его задержали.

Что ему грозит

Ему инкриминировано:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное преследование боевиком из "ДНР" и "ЛНР"

Ранее сообщалось, что боевик "ЛНР" воевал против украинских военных в районе села Клещиевка под Бахмутом, но попал в плен. Суд приговорил его за это к 10 годам лишения свободы.

Также украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.