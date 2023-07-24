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Бойовик з Донецька отримав 15 років за штурм Бахмута

Фото: Бойовик з Донецька отримав 15 років за Бахмут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Реальний термін ув’язнення отримав ще один бойовик окупаційних угруповань РФ, що воював проти Сил оборони на східному фронті. Він входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними прес-служби, після початку повномасштабного вторгнення Росії його залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій російських військ поблизу залізничного вокзалу в Іловайську.

Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута.

Під час одного з таких боїв у травні 2023 року зловмисник потрапив у полон.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення.

Що відомо про бойовика

Як встановило слідство, бойовиком виявився 41-річний мешканець тимчасово захопленого Донецька, який мав прокремлівські погляди і підтримував збройну агресію Росії.

У грудні 2022 року він добровільно вступив до підконтрольної РФ "народної міліції ДНР", а згодом його призначили стрільцем у складі спецпідрозділу окупаційних військ.

На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • - ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • - ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Як повідомляло РБК-Україна, російські війська намагалися взяти Бахмут із літа минулого року. Як заявив президент США Джо Байден, лише під Бахмутом росіяни втратили понад 100 тисяч убитими та пораненими.

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Служба безпеки УкраїниБахмут