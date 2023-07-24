Бойовик з Донецька отримав 15 років за штурм Бахмута

Реальний термін ув’язнення отримав ще один бойовик окупаційних угруповань РФ, що воював проти Сил оборони на східному фронті. Він входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними прес-служби, після початку повномасштабного вторгнення Росії його залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій російських військ поблизу залізничного вокзалу в Іловайську.
Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута.
Під час одного з таких боїв у травні 2023 року зловмисник потрапив у полон.
За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення.
Як встановило слідство, бойовиком виявився 41-річний мешканець тимчасово захопленого Донецька, який мав прокремлівські погляди і підтримував збройну агресію Росії.
У грудні 2022 року він добровільно вступив до підконтрольної РФ "народної міліції ДНР", а згодом його призначили стрільцем у складі спецпідрозділу окупаційних військ.
На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
Як повідомляло РБК-Україна, російські війська намагалися взяти Бахмут із літа минулого року. Як заявив президент США Джо Байден, лише під Бахмутом росіяни втратили понад 100 тисяч убитими та пораненими.
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