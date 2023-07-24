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Боевик из Донецка получил 15 лет за штурм Бахмута

Фото: Боевик из Донецка получил 15 лет за Бахмут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Реальный срок заключения получил еще один боевик оккупационных группировок РФ, воевавший против Сил обороны на восточном фронте. Он входил в состав спецподразделения "Шторм" Южного военного округа страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным пресс-службы, после начала полномасштабного вторжения России его привлекали к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций российских войск вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске.

Также он неоднократно принимал участие в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута.

Во время одного из таких боев в мае 2023 года он попал в плен.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.

Что известно о боевике

Как установило следствие, боевиком оказался 41-летний житель временно захваченного Донецка, который имел прокремлевские взгляды и поддерживал вооруженную агрессию России.

В декабре 2022 года он добровольно вступил в подконтрольную РФ "народную милицию ДНР", а впоследствии его назначили стрелком в составе спецподразделения оккупационных войск.

На основании собранных киберспециалистами и следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • – ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • – ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Как сообщало РБК-Украина, российские войска пытались взять Бахмут с лета прошлого года. Как заявил президент США Джо Байден, только под Бахмутом россияне потеряли более 100 тысяч убитыми и ранеными.

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Служба безопасности УкраиныБахмут